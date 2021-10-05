Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftayı lider geçerek başarılı bir tablo çizdi. 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 19 puan toplayan sarı-lacivertliler, yoğun fikstürden istediği sonucu alarak çıktı.



Teknik direktör Vitor Pereira, 3 günde 1 maç oynanması, sakatlıklar ve yorgunluklardan dolayı rotasyonlu bir sistem üzerinde durdu.



3-4-2-1 sistemini takımına adapte etmek için de bir yandan uğraşan Pereira, ideal bir 11 kullanmaktan ziyade rotasyona gitti. Aslında Portekizli hocanın bu sistemi işe yaradı ve takım milli araya rahat girdi. Bu 8 haftalık süreçte Vitor Pereira 8 farklı ilk 11 kullandı.



İşte 11'ler



İşte 8 haftanın rotasyon haritası:



Adana Demirspor: Altay, Novak, Szalai, Tisserand, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta



Antalyaspor: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Gustavo, Ferdi, Nazım, Osayi-Samuel, Muhammed, Samatta



Altay: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Sosa, Nazım, Ferdi, Muhammed, Osayi-Samuel, Valencia



Sivasspor: Altay, Tisserand, Kim, S.Aziz, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, Muhammed, Mesut, Rossi, Berisha



Başakşehir: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Muhammed, Berisha



Giresunspor: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Rossi, Mesut Özil, Valencia



Hatayspor: Altay, Novak, Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Berisha, Rossi, Valencia



Kasımpaşa: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Berisha, Serdar Dursun



