Rossi: "Valencia için mutluyum"

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rossi: 'Valencia için mutluyum'
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29 Nisan 2023 21:27
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Sivasspor karşısında alınan galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmadaki ilk golü atan Rossi, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı;

"Her şeyden önce Enner iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti. Maç boyunca çok savaştık. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."

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