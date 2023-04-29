Rossi: 'Valencia için mutluyum'

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Sivasspor karşısında alınan galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.
Karşılaşmadaki ilk golü atan Rossi, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı;
"Her şeyden önce Enner iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti. Maç boyunca çok savaştık. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."
Karşılaşmadaki ilk golü atan Rossi, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı;
"Her şeyden önce Enner iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti. Maç boyunca çok savaştık. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."
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