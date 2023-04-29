Rossi: 'Valencia için mutluyum'

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Sivasspor karşısında alınan galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.



Karşılaşmadaki ilk golü atan Rossi, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı;



"Her şeyden önce Enner iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti. Maç boyunca çok savaştık. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."





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