Rossi: 'Mourinho, tarihin en iyilerinden'

Roma'nın eski futbolcusu Daniele de Rossi, teknik direktör Jose Mourinho'nun İtalyan ekibindeki performansı hakkında konuştu.



Mourinho tarihin en iyilerinden diyen eski oyuncu, "Futbol tarihinin en iyilerinden biri. Onun performansını düşürecek şeyler yapılmazsa, Roma'yı sezon sonunda istediği başarıya ulaştıracaktır. Mourinho tarihin en güçlü 5-6 antrenörlerinden biri, onu sıkmamaya çalışalım." şeklinde konuştu.



Ayrıca oyuncu, "Roma her daim kalbimde olacak, bazen kulübü dışarıdan izlemek daha iyidir, Mourinho'nun yerinde olmak istemem. Ekibin küçük bir krizden kurtulmada sorun yaşayacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.



Jose Mourinho, Roma'nın başında çıktığı 18 maçta, 10 galibiyet alırken 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.









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