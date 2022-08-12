"KARGO UÇAĞINA BİNDİRİP GÖNDER"

TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

ROSSI'NİN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile 1-1 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin golünü 56. dakikada Serdar Dursun kaydederken, ev sahibi ekibin golü 58. dakikada Sasinka'dan geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Slovacko maçıyla ilgili olarak Diego Rossi'ye tepki gösterdi.Akın tepki gösterdiği Diego Rossi için, "Rossi'yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi oyuncular biner?" ifadelerine yer verdi.Öte yandan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Uruguaylı futbolcuya eleştirilerde bulundu. Bazı taraftarlar Diego Rossi'nin yerine Dimitrios Pelkas'ın takıma tekrar kazandırılması düşüncesini savundu.Diego Rossi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyassa değeri 14.5 milyon euro olarak gösterilen futbolcu geçen sezon sarı-lacivertli takımda 39 maçta 2345 dakika süre aldı ve 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.