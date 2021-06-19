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Rossi: "En iyi masalın sonu bile mutlu sonla bitmeyebilir"

Macaristan'ın İtalyan teknik direktörü Marco Rossi, gruptan çıkmaya çok yaklaşmalarını değerlendirdi.

Rossi: 'En iyi masalın sonu bile mutlu sonla bitmeyebilir'
Macaristan teknik direktörü Marco Rossi, Almanya ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası turnuvadan elenmelerini değerlendirdi.

Rossi açıklamasında, "Başarmaya çok yakındık. Eğer gruptan çıksaydık ve tarihi bir olay değil sıradışı bir gelişme olacaktı" diye konuştu. Grup performanslarını bir masala benzeten Rossi, "En iyi masallarda bile her zaman mutlu son olmaz. Biz de bunu yaşadık" sözlerini kullandı.

Turnuva boyunca gösterdikleri performansı da değerlendiren İtalyan teknik adam, "Dünyanın en iyi takımı değiliz belki ama nasıl defansif oynayabiliyoruz, birbirimizle nasıl yardımlaşıyoruz gördünüz, bu inanılmaz bir performanstı. Dürüst olmak gerekirse hücum futbolunu seviyorum ama rakiplerimizin kim olduğunu hesaba kattığımızda çok da yanlış tercih yapmadık" ifadelerini kullandı.

Rossi korkmadan mücadele eden futbolcularını tebrik ettiğini söyleyerek 8 milyon Macar vatandaşının takımlarıyla gurur duyabileceğini söyledi.

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