Rossi'den Napoli'ye öneri: Szalai!

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Rossi, yaptığı açıklamada, Napoli'nin Kalidou Koulibaly'yi satması durumunda boşluğunu Fenerbahçe'den Attila Szalai ile doldurabileceğini söyledi.



Rossi, "Attila Szalai'yi Napoli'ye tavsiye edebilirim. Olağanüstü alçakgönüllü bir futbolcu, İtalya gibi bir ligde kısa süre içerisinde önemli bir oyuncu olacaktır. Gücü, hızı ve pozisyon bilgisi var. Avrupa'da onun özelliklerine sahip olan çok fazla savunma oyuncusu yok. Napoli onun gibi birini alabilmek için çok şey yapar" dedi.



Fenerbahçe'de geçen sezon 43 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki stoper, bir gol atıp, iki asist yaptı.







