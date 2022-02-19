Rossella Petrillo: 'Benim gördüğüm iki kişinin çalışması'

Fiorentina'nın yeni transferi Arthur Cabral'ın, kulübün basın sorumlusu Rossella Petrillo ile basın toplantısı gündem olurken, Petrillo'dan açıklama geldi.



Brezilyalı futbolcunun basın toplantısında kendisine baktığı video ile en çok konuşulan isim olan Petrillo, İspanyol gazetesi Marca'ya da cevap verirken şu ifadeleri kullandı; "Bu video tartışmalıdır çünkü normal bir çalışma ilişkisi olan insanları görmek yerine, kadınların şehvetin nesnesi olmasını isteyen, gerçekçi olmayan bir bakış açısının kurbanı olarak görünürsünüz. Benim gördüğüm tek şey iki kişinin çalışması"



Petrillo ile Cabral'ın basın toplantısındaki videonun ardından Marca'nın twitter hesabında, "Fiorentinalı futbolcu, binlerce taraftarı çileden çıkartan tartışmalı bir harekette bulundu. Neye bakıyordu? Birçok insan Fiorentinalı oyuncunun neye baktığını sordu. Video, özellikle kadınların işyerlerinde karşılaştığı potansiyel sorunların hatırlatıcısı oldu" ifadeleri yer aldı.



