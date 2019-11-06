Ross Brawn: "F1 ile Espor bağlantısını kurmak istiyoruz"

Ross Brawn'a göre Netflix'in "Drive to Survive" serisi ile yakaladığı başarı, Formula 1 yönetiminin sadece kâr odaklı çalışmaması gerektiğini gösterdi.

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, F1'in Espor organizasyonuna büyük para kazancı kapısı olarak bakmak yerine genç kitleyi spora çekebilecek bir araç olarak bakıldığını belirtti.

Brown, şu şekilde konuştu:

"Mesela Espor, mükemmel bir birleşimi ortaya koyuyor. Yeni jenerasyon her türlü Espor etkinliğini yakından takip ediyor. Ve F1 ile Espor bağlantısını kurmak istiyoruz. Espor girişimimiz büyük bir başarıya sahip. Tüm F1 takımları buna katkı sağlıyor. Ve yeni bir alan da oluşturuyor. Spora ilgili olan yeni ve ilgili bir yaş grubunu sporun içine katıyor."

Kaynak: motorsport.com

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