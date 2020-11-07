Rosier'nin performansı Beşiktaş'a yetmedi

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, dünkü karşılaşmada Atiba ile birlikte sahanın iyilerinden biriydi.



Valentin Rosier, 90 dakika boyunca sürekli sağ kanattan hücuma katkı sağladı. Diğer yandan savunmada da elinden geleni yaptı.



24 yaşındaki futbolcu, Denizlispor maçından sonra dün de Larin'e asistini yaptı. Ancak Rosier'nin çabası takımının puan alması için yeterli olmadı.



