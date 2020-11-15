Rosier'in bonservis bedeli ortaya çıktı

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'in bonservis bedeli belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Rosier'in bonservis bedeli ortaya çıktı
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15 Kasım 2020 17:28
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Valentin Rosier, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş, sağ bek oyuncusu için satın alma opsiyonuna sahip değil. Beşiktaş yönetimi, yine de ilk dönemini iyi geçiren Rosier'i kadroya kalıcı olarak katmayı düşünebilir.

SPORTING 5 MİLYON İSTİYOR

24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 2019 yazında 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Dijon'dan Portekiz ekibinin yolunu tuttu.

Sporting Lizbon, Rosier'i elden çıkarması için en azından yaptığı yatırımın karşılığı olan 5 milyon avroyu alt sınır olarak belirledi.

Fransız Valentin Rosier, Beşiktaş'la 3 Süper Lig maçında 90 dakika oynadı. Sağ bek oyuncusu bu maçlarda 2 asist yaptı.



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