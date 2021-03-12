Rosier'den "Biz kartalız" mesajı

Valentin Rosier, ceza sınırında olması nedeniyle her maçta "kart görmeliydi" eleştirilerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rosier'den 'Biz kartalız' mesajı
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12 Mart 2021 23:55
Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, Başakşehir maçı sonrasında yaptığı paylaşım ile eleştirilere tepki gösterdi.

Fransız oyuncu twitter paylaşımında kart sınırında bulunması nedeniyle her maç sonrasında kart görmesi gerektiğini söyleyenlere tepki göstererek, "biz Kartalız" mesajı verdi.

İşte Rosier'in sözleri:

"Her maçta 'Rosier kart görmeliydi' sözleri. Futbol temaslı bir spordur. Temas sevmeyenler artistik buz pateni izlemeli. Biz kartalız ve burada avlanıyoruz."

 



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