Rosier'den 'Biz kartalız' mesajı

Valentin Rosier: "Her maçta 'Rosier kart görmeliydi' sözleri. Futbol temaslı bir spordur. Temas sevmeyenler artistik buz pateni izlemeli. Biz kartalız ve burada avlanıyoruz." https://t.co/6V6UbgJC18 pic.twitter.com/Re1BnXjInb



— Sporx (@sporx) March 12, 2021

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, Başakşehir maçı sonrasında yaptığı paylaşım ile eleştirilere tepki gösterdi.Fransız oyuncu twitter paylaşımında kart sınırında bulunması nedeniyle her maç sonrasında kart görmesi gerektiğini söyleyenlere tepki göstererek, "biz Kartalız" mesajı verdi.İşte Rosier'in sözleri:"Her maçta 'Rosier kart görmeliydi' sözleri. Futbol temaslı bir spordur. Temas sevmeyenler artistik buz pateni izlemeli. Biz kartalız ve burada avlanıyoruz."