Rosier: 'Sporting'e geri dönmek istemiyorum'

Beşiktaş'ın Fransız sağ bek Valentin Rosier verdiği röportajda bonservisinin bulunduğu Sporting'e geri dönmek istemediğini söyledi.Rosier açıklamasında Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sporting ile sözleşmem var ve henüz geleceğime karar vermedim. Şunu söyleyebilirim ki Sporting'e geri dönmek istemiyorum." diye konuştu.Siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacağını ise henüz bilmediğini söyleyen Rosier, "Beşiktaş'ta kalacak mıyım bilmiyorum. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Galatasaray'dan da öndeyiz. Türkiye Süper Ligi'nden gerçekten keyif alıyorum" diye konuştu.Fransız sağ bek son olarak "Süper Lig Fransa Ligi kadar iyi değil ancak Türkiye'de iyi takımlar ve iyi oyuncular bulunuyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.