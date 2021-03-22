Rosier: "Sporting'e geri dönmek istemiyorum"

Valentin Rosier, bonservisinin bulunduğu Sporting'e geri dönmek istemediğini belirterek Beşiktaş'tan olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rosier: 'Sporting'e geri dönmek istemiyorum'
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22 Mart 2021 23:47
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Fransız sağ bek Valentin Rosier verdiği röportajda bonservisinin bulunduğu Sporting'e geri dönmek istemediğini söyledi.

Rosier açıklamasında Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sporting ile sözleşmem var ve henüz geleceğime karar vermedim. Şunu söyleyebilirim ki Sporting'e geri dönmek istemiyorum." diye konuştu.

Siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacağını ise henüz bilmediğini söyleyen Rosier, "Beşiktaş'ta kalacak mıyım bilmiyorum. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Galatasaray'dan da öndeyiz. Türkiye Süper Ligi'nden gerçekten keyif alıyorum" diye konuştu.

Fransız sağ bek son olarak "Süper Lig Fransa Ligi kadar iyi değil ancak Türkiye'de iyi takımlar ve iyi oyuncular bulunuyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.

ROSIER'İN GEÇEN HAFTA FRANCE FOOTBALL'A VERDİĞİ RÖPORTAJI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN



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