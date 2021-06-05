Rosier'n menajeri Spartak iddiasını yalanladı

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı Valentine Rosier'e Spartak'ın 5 milyon euro bonservis önerdiği iddiası menajeri tarafından yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rosier'n menajeri Spartak iddiasını yalanladı
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05 Haziran 2021 03:55
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden Valentine Rosier'in menajeri Spartak Moskova ilgisi konusunda konuştu.

Portekiz basını, Rosier'in bonservisini elinde bulunduran Sporting'e Spartak Moskova'nın teklifte bulunduğunu iddia etmişti ancak Fransız oyuncunun menajerinden konuyla ilgili yalanlama geldi. Rosier'in temsilcisi Stephane Canar, yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova ilgisi tamamen söylenti. Spartak temsilcilerinden herhangi birisi benimle iletişime geçmedi." ifadesini kullandı.

SPARTAK'TAN SPORTING'E 5 MİLYON EURO İDDİASI

Rus Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın 5 milyon euroluk bonservis bedelini Sporting Lizbon'a teklif ettiği Portekiz basını tarafından iddia edilmişti. Valentine Rosier'in menajerinin açıklamaları ile bu konu yalanlanmış oldu.

DAHA ÖNCE DINAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ

Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Beşiktaş'ta devam talebi olan Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi.



ROSIER: "BAŞKA TÜRK KULÜBÜNE GİTMEM"

Rosier geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başka bir kulübün formasını giymeyeceğini söylemişti.

24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarlarına ihanet etmişim gibi hissederim. Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum bile. Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" ifadelerini kullanmıştı.


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