Rosier'n menajeri Spartak iddiasını yalanladı

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden Valentine Rosier'in menajeri Spartak Moskova ilgisi konusunda konuştu.Portekiz basını, Rosier'in bonservisini elinde bulunduran Sporting'e Spartak Moskova'nın teklifte bulunduğunu iddia etmişti ancak Fransız oyuncunun menajerinden konuyla ilgili yalanlama geldi. Rosier'in temsilcisi Stephane Canar, yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova ilgisi tamamen söylenti. Spartak temsilcilerinden herhangi birisi benimle iletişime geçmedi." ifadesini kullandı.Rus Ligi ekiplerindenSpartak Moskova'nın 5 milyon euroluk bonservis bedelini Sporting Lizbon'a teklif ettiği Portekiz basını tarafından iddia edilmişti. Valentine Rosier'in menajerinin açıklamaları ile bu konu yalanlanmış oldu.Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Beşiktaş'ta devam talebi olan Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi.Rosier geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başka bir kulübün formasını giymeyeceğini söylemişti.24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm.Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" ifadelerini kullanmıştı.