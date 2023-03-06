Rosier'e kötü haber: Onur Bulut formayı kaptı

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, ilk lig maçında gösterdiği performansla beğeni kazandı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rosier'e kötü haber: Onur Bulut formayı kaptı
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06 Mart 2023 11:59
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kazandırdığı A Milli sağ bek Onur Bulut da Valentin Rosier'den formayı kaptı.

90 dakika sahada kalan Onur, hem savunmadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekti hem de hücum hattına katkısıyla alkış topladı. Onur'un rakip ceza alanına servislerini, Siyah-Beyazlı hücumcular değerlendirmekte zorlandı.

Beşiktaş ile bu sezon ilk resmi maçına çıkan Onur Bulut,cbu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 21 maçta 3 gol 3 asist kaydetmişti.
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