'ta kadro dışı bırakılıp sonra da affedilen 5 oyuncu arasında yer alan'e, Nice'in ilgisi sürüyor.Yaz döneminde tecrübeli sağ beki kiralamak isteyen ancak siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt alan Fransız kulübünün,gelmeye hazırlandığı öğrenildi.Filistin'e destek verdiği içinbelirtildi.Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Nice'in, bu kez Beşiktaş'atakasını önereceği gelen bilgiler arasında.Bu sezon 21 maçta Beşiktaş formasını giyen Rosier, beklentilerin çok uzağında kaldı. Takıma sadece 1 asist katkısı verdi.