Rosier'e Farioli ilgisi: Atal ile takas!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier'in Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. Fransız kulübü, Rosier'e karşılık kadro dışı bıraktığı Youcef Atal'ı Beşiktaş'a önerecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rosier'e Farioli ilgisi: Atal ile takas!
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18 Aralık 2023 12:50
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılıp sonra da affedilen 5 oyuncu arasında yer alan Valentin Rosier'e, Nice'in ilgisi sürüyor.

Yaz döneminde tecrübeli sağ beki kiralamak isteyen ancak siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt alan Fransız kulübünün, yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ın yerine Nice'te teknik direktörlük koltuğunda oturan Francesco Farioli'nin, Valentin Rosier'i talep ettiği belirtildi.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Nice'in, bu kez Beşiktaş'a Atal-Rosier takasını önereceği gelen bilgiler arasında.

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Bu sezon 21 maçta Beşiktaş formasını giyen Rosier, beklentilerin çok uzağında kaldı. Takıma sadece 1 asist katkısı verdi.  



 

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