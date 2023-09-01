Rosier'den Lucescu için flaş paylaşım!

Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, Dinamo Kiev maçının ardından Mircea Lucescu'ya göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Rosier'den Lucescu için flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 01:16
Son güncelleme 01 Eylül 2023 01:23
Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, Dinamo Kiev maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı.

Rosier, maçın ardından Mircea Lucescu'nun fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımına "Siyah yumruk" ve "Öpücük" emojileri ekledi.

Beşiktaşlı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

NE OLDU?

Mircea Lucescu, Beşiktaş ile oynanan ilk maçın ardından, "Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Beşiktaş'ta Aboubakar da ikinci maçta attığı golün ardından Lucescu'ya doğru bir sevinç yaşamış ve sarı kart görmüştü.

Rosier'in paylaşımı şu şekilde


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery