Rosier'den Lucescu için flaş paylaşım!

Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, Dinamo Kiev maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı.
Rosier, maçın ardından Mircea Lucescu'nun fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımına "Siyah yumruk" ve "Öpücük" emojileri ekledi.
Beşiktaşlı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
NE OLDU?
Mircea Lucescu, Beşiktaş ile oynanan ilk maçın ardından, "Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Beşiktaş'ta Aboubakar da ikinci maçta attığı golün ardından Lucescu'ya doğru bir sevinç yaşamış ve sarı kart görmüştü.
Rosier'in paylaşımı şu şekilde
Rosier, maçın ardından Mircea Lucescu'nun fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımına "Siyah yumruk" ve "Öpücük" emojileri ekledi.
Beşiktaşlı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
NE OLDU?
Mircea Lucescu, Beşiktaş ile oynanan ilk maçın ardından, "Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Beşiktaş'ta Aboubakar da ikinci maçta attığı golün ardından Lucescu'ya doğru bir sevinç yaşamış ve sarı kart görmüştü.
Rosier'in paylaşımı şu şekilde