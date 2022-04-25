Rosier: 'Bu maçı unutmak istiyoruz'

Beşiktaş'ın Fransız oyuncus Valentin Rosier, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kasımpaşa karşısında yeteri kadar üretken olmadıklarını belirten Rosier, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. ikinci yarıda zorlamaya çalıştık ama orada da yeteri kadar üretken olamadık. Pozisyonlar var, VAR nedeniyle iptal edilen pozisyonlar var. Orada da bizim tarafımıza düşmedi oyun. Genel olarak kötü bir geceydi." diye konuştu.



Kasımpaşa maçını bir an önce unutmak istediklerini belirten Rosier, "4 maç var ve sonuna kadar Avrupa hedefini zorlamaya çalışacağız. Bir an evvel bu maçı unutmamız gerekiyor. Yarından itibaren pazar günkü maç için hazırlanacağız ve o maçı kazanmaya çalışacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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