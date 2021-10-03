Rosier, 2021 yılının en iyisi

Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rosier, 2021 yılının en iyisi
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03 Ekim 2021 12:43
Valentin André Henri Rosier
Valentin André Henri Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı ve 2-1 kazandı.

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Böylelikle Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu. 

 

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