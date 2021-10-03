Rosier, 2021 yılının en iyisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı ve 2-1 kazandı.
32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Böylelikle Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.
32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Böylelikle Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.