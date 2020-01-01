Rose'un önerisi: Westbrook ve Embiid takası!

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Philadelphia 76ers için büyük bir takas önerdi ve Joel Embiid'in, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook karşılığında alınması gerektiğini söyledi.



76ers'ın basketbol operasyonlarının yeni başkanı Daryl Morey, agresif bir şekilde, sürekli olarak birden fazla varlığı alıp satmayı ve göz açıp kapayıncaya kadar kadroları en iyi seviyeye taşımaya çalışmayı alışkanlık haline getirmesiyle biliniyor.



Rose'a göre Morey, Harden'ın süperstar olmadığı dönemde yaptığı gibi, 76ers için başka bir "mücevher" bulabilir:



"Bence bu Philly için harika bir hamle. Daryl'ın Houston'da yapmış olduğu şeylerden biri, OKC'de altıncı adam rolündeki James Harden'ı almak ve onu maksimum kontratlı bir oyuncu ve bir MVP adayına dönüştürmekti."



"MOREY OLSAM, BUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIRDIM"



Ardından Rose, Morey'nin, Sixers'a şampiyonluk çekişmesinde daha iyi bir şans vermek adına Westbrook'u Embiid ile takas etmenin bir yolunu bulması gerektiğini öne sürdü:



"Öyleyse şimdi, eğer Daryl Morey iseniz, Philadelphia'nın dinamiğini değiştirmek için başlangıçta hangi hamleleri yapabilirsiniz? Ve Joel Embiid ile Ben Simmons arasındaki duruma da bakacaklar. Ben Daryl Morey olsaydım, Joel Embiid'i Russell Westbrook ve / veya PJ Tucker için takaslamanın bir yolunu bulmaya çalışırdım.



Houston'da zaten artık daha geleneksel bir şekilde oynamak zorunda kalacaklar. Philly'de de topu getiren kişi James olacak ve uzun olarak da ellerinde Embiid olacak. Doğu Konferansı'nda da, Ben Simmons ve Russell Westbrook gibi, hiç kimsenin potaya gitmelerini engelleyemeyeceği iki adam olacak. Bu adamların ikisi de, şut sokamamalarına rağmen, triple-double'a yakın istatistikler tutturmayı başardılar ve Russell bu ligde MVP de olmuştu."



