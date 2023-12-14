Rosenborg'tan sürpriz teknik direktör kararı: Alfred Johansson

Norveç ekibi Rosenborg, Kopenhag U19 takımını çalıştıran Alfred Johansson'u takımın başına getirmeye karar verdi.

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Rosenborg'tan sürpriz teknik direktör kararı: Alfred Johansson
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14 Aralık 2023 16:22
Son güncelleme 14 Aralık 2023 16:39
Rosenborg'ta alınan başarısız sonuçların ardından Kjetil Rekdal ile yollarını ayıran Norveç takımı, yeni teknik direktör için son kararı aldı.

Norveç basınında yer alan habere göre; Rosenborg, Kopenhag U19 Takımı'nın 33 yaşındaki teknik direktörü Alfred Johansson'u A Takımı'nın başına getirmeye karar verdi.

Yapılan görüşmelerde başarılı teknik adam ile prensip anlaşmasına varıldığı ve açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Kopenhag U19, Galatasaray U19 takımını UEFA Gençlik Ligi grup aşamasında iki kez mağlup etti. Grupta başarılı bir grafik çizen Johansson'un öğrencileri bir üst tura Bayern Münih ve Manchester United'ın önünde lider olarak çıktı.

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