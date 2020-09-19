Rosenborg - Alanyaspor maçına Estonyalı hakem!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak.

Haber; AA
Rosenborg - Alanyaspor maçına Estonyalı hakem!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2020 15:50
Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.

Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için