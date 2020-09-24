Rosenborg Alanyaspor maçı canlı şifresiz izle (TRT Spor izle)

Rosenborg - Alanyaspor maçı canlı şifresiz olarak TRT Spor'da ekranlara geliyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor'un Rosenborg'un maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

24 Eylül 2020 19:04
Rosenborg Alanyaspor maçı canlı şifresiz izle (TRT Spor izle)
Rosenborg Alanyaspor maçı canlı şifresiz olarak TRT Spor'da izlenebiliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rosenborg ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, Rosenborg - Alanyaspor maçını TRT Spor'da (Tıkla - İzle) canlı olarak takip ediyor. Ayrıca Sporx'ten de Rosenborg - Alanyaspor maçını şifresiz olarak takip ederek, tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
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Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda perşembe Norveç ekibi Rosenborg'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu organizasyonda yer alacak 28. Türk takımı olacak. Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un doğrudan grup aşamasında yer alacağı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, gruplara kalmak için mücadele edecek. 

Alanyaspor, 28. Türk ekibi 

Bu ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor, 3. eleme turunda yarın Norveç'te Rosenborg'a konuk olacak.  Organizasyonda, sezon bazında 24 sezonla Fenerbahçe, maç sayısında ise 120 karşılaşmayla Beşiktaş, en fazla ligde yer alan ekipler oldu.Türk ekipleri, 567 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 218 galibiyet, 138 beraberlik ve 211 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 768 gol atan Türk temsilcileri, kalelerinde 774 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde 120 maça çıkan Beşiktaş, bu yıl 20. kez yer alacağı organizasyonda Türk ekipleri içinde 53 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor. 

Kaynak: Sporx.com

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