Rosen: "Melo üçgen hücumu istemedi, Phil de bu yüzden başarısız oldu"

Eski New York Knicks takım başkanı Phil Jackson'ın sırdaşı, yakın arkadaşı ve biyografisti Charley Rosen, eski Knicks süperstarı Carmelo Anthony'nin Jackson'ın sistemine girmeyi reddetmesinin, New York'ta üçgen hücumun başarısız bir şekilde uygulanmasına ve üç sezon boyunca ekibin baş yöneticisi olarak Jackson'ın kötü performans göstermesine yol açan şey olduğunu söyledi.



Rosen, New York Post'tan Marc Berman ile konuştu ve Anthony'nin yalnızca Jackson'ın direktiflerine katılmamakla kalmadığını, aynı zamanda üçgen hücumun Knicks ile başarılı olmamasını sağlamak için harekete geçtiğini iddia etti:



"Carmelo, (Kristaps) Porzingis'e üçgenin ne kadar iyi olduğuna dair halka açık bir şey söylememesini söyledi. Carmelo üçgende çalışmayı reddetti - bu yüzden Phil onunla yeniden anlaştı: (Knicks sahibi James) Dolan'dan çok fazla baskı vardı. Ancak Carmelo üçgen hücumda çalışmayı kabul etseyi, topsuz alanda boşta kalırdı."



"Pas vermesi, bunu yapması ve etrafta koşması gerekiyordu, ama eninde sonunda potaya 5 metre kadar uzakta bomboş bir alanı olacaktı. Savunma, ikili sıkıştırma yapmak için çok uzakta olurdu. Boş şut imkanları ya da potaya bir iki dripling uzaklıkta olurdu. Katil olurdu. Michael Jordan olurdu. Durdurulamaz olurdu. Ama Melo topu yakalayıp hemen şuta kalkan biriydi ve Knicks'le başka şeyler yapmak istemiyordu."



Rosen'ın bu kadar çok kelimeyle söylediği şey, kendi şeyleri yorumlamasına dayanarak, Anthony'nin çok bencil olduğu ve topu elinden bırakmak istemediğiydi. Bu da üçgen hücumun kritik bir noktasıydı.