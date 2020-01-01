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Rose, yeni Knicks koçunu "Temmuz sonuna kadar" bulmak istiyor

New York Knicks başkanı Leon Rose, Knicks için "Temmuz ayı sonuna kadar" yeni bir koç işe alacağını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks başkanı Leon Rose, Knicks için "Temmuz ayı sonuna kadar" yeni bir koç işe alacağını belirtti.

Rose, MSG Network'ten Mike Breen'e, görüşme sürecinin iki aşaması olacağını söyledi: kısa bir "ısınma" oturumu ve ardından "tam mülakatlar".

Rose, takımın genç oyuncularını geliştirebilecek bir koç aradığını söyledi:

"Genç oyuncularımızı geliştirebilecek, herkesi sorumlu tutabilecek ve bizi gelişim sürecinden çok yıllık bir kazanan olmaya götürebilecek doğru lideri bulmak istiyoruz. Ayrıca, ön ofis ile işbirliği yapacağını düşündüğümüz ve bir grup sohbetinde olduğunuzda, gözlerine baktığınızda, ona bakan her oyuncunun, o koçun geminin komutasında olduğunu ve işi halledeceğini bildiği birini istiyoruz."

Knicks'in adaylar arasında Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Jason Kidd, Will Hardy ve Ime Udoka ile röportaj yapacağı bildirildi.


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