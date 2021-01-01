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Rose: "Warriors, LaMelo'ya onu Draft edeceğini söyleyip, etmemişti"

Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un, bu sezon öncesinin Draft gecesinde Golden State Warriors tarafından yanlış yönlendirildiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un, bu sezon öncesinin Draft gecesinde Golden State Warriors tarafından yanlış yönlendirildiği iddia edildi.

ESPN analisti ve eski NBA oyuncusu Jalen Rose'un belirttiği üzere, 2020 NBA Draft gecesinde Warriors, LaMelo'yu ikinci sıradan seçeceğine dair güvence vermiş, kararını değiştirerek yerine James Wiseman'ı seçtiği için bu gerçekleşmemişti.

Rose 'Jalen & Jacoby' isimli programda şunları söyledi:

"Draft gecesinde, Golden State Warriors LaMelo Ball'a onu bir sonraki sırada alacaklarını söylemişti ve almamışlardı. Bu hikaye yakında ortaya çıkacaktır."

Ball kardeşlerin en küçüğü, şimdiye dek bireysel istatistikler açısından Wiseman'dan daha iyi performans gösteriyor. Maç başına ortalama 15.8 sayı, 6.0 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları ile LaMelo, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmak adına en iyi adaylardan biri olarak gözüküyor. Warriors'ın seçimi Wiseman ise maç başına 11.8 sayı, 5.9 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakalıyor.


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