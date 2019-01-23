Rose: "Þu anda MVP yýlýmdan daha iyi bir oyuncuyum"

Derrick Rose, yaþ ve deneyimle, 2011 MVP sezonunda olduðundan daha iyi bir oyuncu olduðuna inanýyor.
Rose Salý günü gazetecilere verdiði demeçte, 22 yaþýnda NBA tarihinin en genç MVP'si olduðunda "umursamaz" bir oyun oynadýðýný söylemiþti.
Þimdi 30 yaþýnda olan Rose, Basketbol IQ'sunun çok daha yüksek olduðunu ve üçlük denemelerinin daha isabetli olarak, bunun "komple paket" bir oyuncu olmasýný saðladýðýný belirtti: "Dürüst olmak gerekirse, daha iyi olduðumu hissediyorum. O zamanlar umursamazdým. Oyunu bilmiyordum. Bir þimdiki oyunuma, bir de Bulls'da olduðum dönemdeki oyunuma bakýn. Pervasýz bir oyundu. Þimdi daha dengeliyim. Daha kontrol altýndayým. Ne zaman çembere gidersem, daha zeki hareket ediyorum. IQ'm çok daha yüksek." "Sanýrým artýk komple paket oldum. Topu sürebiliyorum. Savunmanýn bana verdiði þutlarý atýyorum. Ve gayet de iyi þut sokuyorum. Sanýrým daha iyi bir oyuncuyum."
Rose, bu sezon 18.9 sayý, 4.8 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarý yakalýyor ve %42 üçlük ile %48 genel þut isabetine sahip.