Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rose: "Þu anda MVP yýlýmdan daha iyi bir oyuncuyum"

Derrick Rose, yaþ ve deneyimle, 2011 MVP sezonunda olduðundan daha iyi bir oyuncu olduðuna inanýyor.

Derrick Rose, yaþ ve deneyimle, 2011 MVP sezonunda olduðundan daha iyi bir oyuncu olduðuna inanýyor.

Rose Salý günü gazetecilere verdiði demeçte, 22 yaþýnda NBA tarihinin en genç MVP'si olduðunda "umursamaz" bir oyun oynadýðýný söylemiþti.

Þimdi 30 yaþýnda olan Rose, Basketbol IQ'sunun çok daha yüksek olduðunu ve üçlük denemelerinin daha isabetli olarak, bunun "komple paket" bir oyuncu olmasýný saðladýðýný belirtti:

"Dürüst olmak gerekirse, daha iyi olduðumu hissediyorum. O zamanlar umursamazdým. Oyunu bilmiyordum. Bir þimdiki oyunuma, bir de Bulls'da olduðum dönemdeki oyunuma bakýn. Pervasýz bir oyundu. Þimdi daha dengeliyim. Daha kontrol altýndayým. Ne zaman çembere gidersem, daha zeki hareket ediyorum. IQ'm çok daha yüksek."

"Sanýrým artýk komple paket oldum. Topu sürebiliyorum. Savunmanýn bana verdiði þutlarý atýyorum. Ve gayet de iyi þut sokuyorum. Sanýrým daha iyi bir oyuncuyum."

Rose, bu sezon 18.9 sayý, 4.8 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarý yakalýyor ve %42 üçlük ile %48 genel þut isabetine sahip.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKÝYE

Golden State Warriors yýldýzlarý Stephen Curry, Kevin Durant ve Draymond Green, geçtiðimiz Pazartesi karþýlaþtýklarý Los Angeles Lakers hakkýnda yorum yaptýlar.
Derrick Rose, yaþ ve deneyimle, 2011 MVP sezonunda olduðundan daha iyi bir oyuncu olduðuna inanýyor.
Anthony Davis'in bir el uzmaný doktorunu ziyaret edeceði ve sol iþaret parmaðýndaki bir kýrýk nedeniyle 2-4 hafta kaçýrmasýnýn beklendiði açýklandý.
DeMarcus Cousins, geçtiðimiz yaz döneminde eski takýmý New Orleans Pelicans'ýn, Anthony Davis'le oluþturduklarý ikiliye son verdiklerine inanamadýðýný söyledi.
James Harden, eski takým arkadaþý Carmelo Anthony'yi tekrar NBA'de görmek istediðini söyledi.
Houston Rockets'ýn, Chicago Bulls'a Carmelo Anthony ve bir miktar para takaslamayý kabul ettiði açýklandý.
Donovan Mitchell, Smaç Yarýþmasý þampiyonu ünvanýný bu yýl Charlotte'da düzenlenecek All-Star Haftasonu'nda korumayacak.
Eski bir NBA genel menajerine göre, Los Angeles Lakers'lý Kyle Kuzma, genç çekirdek grubu içinde ekibin en büyük varlýðý.
NBA heyecanýný 7/24 takip etmek, en güzel videolarý, maçlardan haberleri, son dakika geliþmelerini anýnda öðrenmek mi istiyorsunuz? Buraya týklayýn...
Knicks'in 2 takýmdan Ntikilina için teklif aldýðý ancak kararsýz olduðu belirtildi.
Calipari, Rose'un Towns'ý Butler kargaþasýndan kurtaran isim olduðunu söyledi.
Torasik Çýkýþ Sendromu nedeniyle terapi gören Fultz, tekrar antrenmanlara baþladý.
Lakers'ýn oyun içi liderleri LeBron ve Rondo'nun ardýndan Ball da sakatlandý.
Washington Wizards'ýn yýldýzý Bradley Beal'a teklifler yaðmaya devam ediyor. Bleacher Report'a göre Wizards Genel Menajeri Ernie Grunfield'e teklifle gelen 8 takým þöyle...
New Orleans Pelicans süperstarý Anthony Davis'in sol iþaret parmaðýndan sakatlandýðý ve yaklaþýk 1-2 hafta parkelerden uzak kalacaðý takým tarafýndan açýklandý.
Isaiah Thomas'ýn, Denver Nuggets'la ilk maçýna önümüzdeki Þubat ayýnýn ortasýndaki All-Star arasýndan önce çýkmayý planladýðý açýklandý.
Kenneth Faried'in, Brooklyn Nets ile kontrat ödeme ve serbest býrakma üzerine anlaþtýðý, ardýndan da Houston Rockets'a katýlacaðý açýklandý.
Miami Heat guardý Dion Waiters, az süre almasýnýn sonucunda bulunduðu küfürlü ifadeden sonra, "bazen gerçekleri içimde tutmak zor" açýklamasýný yaptý.
Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, haftalýk radyo programýnda, hoþnutsuz guardý Dennis Smith Jr.'ýn "istediði zaman tekrar gelip takýma katýlabileceðini" söyledi ve Smith'in, danýþmanlarýnýn kendisine takýmdan uzak durmasýný söylediðine inandýðýný da ekledi.
Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, All-Star oylamasýnda þimdiye kadar Dallas Mavericks çaylaðý Luka Doncic'in, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi oyunculardan daha çok hayran oyu toplamasýnýn "saygýsýzlýk" olduðunu söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfasý
  • NBA Türkiye Twitter Sayfasý
  • Sporx Google Plus Sayfasý
Ana Sayfa | Bize Ulaþýn | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarý | Kurumsal