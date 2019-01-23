Rose: "Þu anda MVP yýlýmdan daha iyi bir oyuncuyum"

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Derrick Rose, yaþ ve deneyimle, 2011 MVP sezonunda olduðundan daha iyi bir oyuncu olduðuna inanýyor.Rose Salý günü gazetecilere verdiði demeçte, 22 yaþýnda NBA tarihinin en genç MVP'si olduðunda "umursamaz" bir oyun oynadýðýný söylemiþti.Þimdi 30 yaþýnda olan Rose, Basketbol IQ'sunun çok daha yüksek olduðunu ve üçlük denemelerinin daha isabetli olarak, bunun "komple paket" bir oyuncu olmasýný saðladýðýný belirtti:Rose, bu sezon 18.9 sayý, 4.8 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarý yakalýyor ve %42 üçlük ile %48 genel þut isabetine sahip.