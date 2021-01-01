Rose: "Pelinka, Lakers'ta yaptıklarıyla rakiplerine fark attı!"

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın yaz döneminde yaptıklarıyla rakiplerine "fark attığını" söyledi.



Lakers başarılı bir yaz dönemi geçirerek, takımın süperstarları LeBron James ve Anthony Davis'in etrafında veteran yoğunluklu yeni bir kadro kurmayı başarmıştı.



Rose, "Fab Five" döneminden eski takım arkadaşı Pelinka'ya, son üç sezonda ortaya koyduklarından dolayı övgülerde bulundu:



"Tek bildiğim şu: Eski takım arkadaşım Rob Pelinka, bu kadroyu bir araya getirme konusunda rakiplerine resmen fark atmış bulunuyor. Bu işi aldığı zamanlarda, insanların haftalar boyunca kendisine saldırdığını hatırlıyorum. Şimdi ise karşımda ligin en iyi takımını görüyorum."



Lakers, yaz döneminde Washington Wizards ile takas yaparak Russell Westbrook'u kadrosuna eklemiş, ayrıca serbest oyuncu döneminde ise Kendrick Nunn, Malik Monk, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Dwight Howard ve Rajon Rondo ile anlaşmıştı.



