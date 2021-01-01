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Rose: "NBA'de sahanın kralını temsil eden kişi, Giannis!"

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Milwaukee Bucks'ın 2021-22 NBA sezonu güç sıralamasında Los Angeles Lakers'ın önünde yer almayı neden hak ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Milwaukee Bucks'ın 2021-22 NBA sezonu güç sıralamasında Los Angeles Lakers'ın önünde yer almayı neden hak ettiğini açıkladı.

Yakın zamanda ESPN, 2021-22 sezonu öncesi güç sıralamasını yayınladı ve listede Brooklyn Nets zirvede yer alırken, Bucks ve Lakers sırayla ikinci ve üçüncü sıraya layık görüldüler.

"Jalen ve Jacoby" isimli podcast'te Rose, güç sıralamasında hemfikir olsa da, Jacoby, Lakers'ın Milwaukee yerine ikinci sırada olması gerektiğini belirtti.

Rose bu argümana karşı çıkarak, Bucks'ın "Büyük üçlüsünün" NBA Finalleri galibiyetiyle kendi kendisini nasıl oluşturduğuna dikkat çekti:

"Sana bir şey hatırlatmak istiyorum. Şu anda dünya toprakları üzerinde yürüyen ve NBA'de sahanın kralını temsil eden bir 'bölüm birincisi' var: Giannis Antetokounmpo. Finallerde ne yaptığını görmüş müydün? Khris Middleton'ın kendisine bir 'maç sonu adamı' olarak isim yaptığını gördün. Jrue Holiday'in bir sürü top çaldığını ve savunmada herkesi kilitlediğini de gördün."

Rose ayrıca, Bucks'ın Doğu Konferansı'nda oynadığı için Lakers'tan daha iyi bir normal sezon geçireceğini belirtti. Lakers hakkında konuşurken ise, takımın önceliğinin sağlıklı kalmak ve bu sezon Batı Konferansı'nda 3. sıra civarında bulunmak olması gerektiğini sözlerine ekledi.


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