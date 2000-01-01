Rose: "Mitchell, kontrat teklifi alana kadar Utah'tan ayrılabilir"

Eski NBA oyuncusu ve ESPN'in analisti Jalen Rose, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın, takımın kendisine maksimum sözleşme uzatmasını teklif edeceği zamana kadar, ekipten ayrılabileceğini söyledi.



Rose, şu açıklamaları yaptı:



"2017 Draft'ına baktığımda, diğer maksimum kontrat kalibreli oyuncular, Jayson Tatum ve Bam Adebayo. Onların gelecekte bu takımlarla olacağını görebiliyorum. Bunu Utah'ta Donovan Mitchell ile pek göremiyorum. Tüm bu adamların uzatma kontratı alma zamanı geldiğinde, Mitchell eğer bu kontratı imzalamazsa hiç şaşırmayın. Uzun vadede, o takımın en iyi oyuncusu olarak görülüp görülmediğini bilmiyorum."



Mitchell'ın Jazz organizasyonundan memnun olmadığını gösteren herhangi bir işaret olmamıştı. Liderlik rolünü benimseyen genç oyuncu, diğer süperstarlara katılmak yerine yeniden yapılanan bir takımda tercih eden bir oyuncu gibi görünüyordu.



23 yaşındaki oyuncu, maç başına 22.7 sayı, 4.1 ribaund, 4.0 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarını yakalamıştı.



