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Rose: "Lütfen beni idol olarak almayın"

Detroit Pistons guardı Derrick Rose, Instagram'da 32. yaş günü için ilham verici bir mesaj paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons guardı Derrick Rose, Instagram'da 32. yaş günü için ilham verici bir mesaj paylaştı.

Rose, dilekleri için herkese teşekkür etti ve insanları kim olduklarını bulmaya teşvik etti:

"Lütfen beni idol olarak almayın. Ben senin bildiğiniz türlerden bir basketbolcu ya da ünlü, ya da ne demek istiyorsanız o değilim. Kim olduğunuzu bulun, bir konuda ustalaşın ve ustalaştığınız şeyi ifade etmenin bir yolunu bulun. Her şey sizin algınızla ilgili. Bunu bir kez yaptıktan sonra, yemin ederim ki herkesin oynadığı bu oyunu görmek daha kolay. Sihir gösterisinin bir parçası olmayın. Gözlerini başka yöne çevirin! Sahte sevgi lütfen uzak dursun!!!! Tüm doğum günü dilekleri için teşekkürler. Kral ve Kraliçeler, kutsanmış kalın."


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