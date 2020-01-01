Rose: "LeBron, Jordan'ı taklit ediyor"

Eski NBA guardı Jalen Rose, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın neden Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in üzerinde tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu açıkladı.



"Explain This" programında Rose'dan, LeBron yerine Jordan'ı seçme kriterlerini gözden geçirmesi istendi:



"Michael Jordan'ın LeBron James'e kıyasla G.O.A.T. olduğuna inanıyorum. Herkesin her zaman dikkat etmesini istediğim beş kategori şunlar: MVP, Finaller MVP'si, sayı krallığı, Yılın Savunmacısı ve sadece takımınızın şampiyonluğu kazanması değil, Finaller MVP'sini de kazanmanız."



Bu kriterler dikkate alınırsa Jalen, LeBron'un başarması gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyor:



"Size bunu söyleyecektir. Bu yüzden 23 numara giyiyor. Basketbol maçlarından önce havaya bu yüzden pudra fırlatıyor. Çünkü, hepimizin yaptığı gibi, dili dışarıda basketbol oynayan büyük Michael Jeffrey Jordan'ı taklit ediyor."



Jordan ilk NBA şampiyonluğunu ele geçirdikten sonra, bir daha geriye bakmamıştı. Chicago Bulls ile altı şampiyonluk kazanmış ve altı kez de Finaller MVP ödülünü kazanmıştı.



