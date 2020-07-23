Rose: "LeBron her şampiyonluğunda, bir süpertakımdaydı!"

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James her şampiyonluk kazandığında, bir "süpertakımda" olduğunu söyledi.



LeBron, basketbolun gördüğü en büyük yeteneklerden biri olsa da, kariyeri boyunca diğer birinci sınıf süperstarlarla oynama şansına da erişmişti. Dwyane Wade ve Chris Bosh'dan Kyrie Irving ve Kevin Love'a kadar, liste oldukça geniş bir durumda.



Bu gerçek, Bron'ın birkaç yıl önce "süpertakım diye bir şey olmadığını" ve hiç bir zaman bir süpertakımda oynamadığını iddia etmesine engel olmamıştı.



Rose, bu durumla ilgili şunları söyledi:



"Lakers'ın LeBron James olmadan bir playoff takımı olmayacağını düşünüyorsanız; bu gerçekten Anthony Davis hakkında ne düşündüğünüzü anlatıyor. LeBron her şampiyonluğu kazandığında bir süpertakımdaydı!"



Jalen ayrıca Davis'in Pelicans ekibine, başka bir süperstar desteği olmadan birçok kez liderlik ettiğini de ekledi.



