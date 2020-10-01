Rose: "LeBron dördüncü yüzüğü alsa bile, Jordan'ı geçemez!"

Eski NBA oyuncusu ve ESPN analisti Jalen Rose, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in dördüncü şampiyonluğu kazanmasının bile, kendisini Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın önüne koymayacağını söyledi.



LeBron ve Lakers, bu yıl bir NBA şampiyonluğu kazanma şansına sahip. NBA Finalleri'ne ulaştılar ve Miami Heat'e karşı oynadıkları seride 1-0 öndeler.



Lakers bu yıl kupayı kaldırırsa, bu, LeBron'un 17 yıllık kariyerinde dördüncü NBA yüzüğü olacak. Bu olasılık, James'in G.O.A.T. (Tüm zamanların en iyisi) tartışmalarındaki yeri ile ilgili Jordan ile kıyaslamaları yeniden ateşlemiş durumda.



NBA finallerinde hiç kaybetmemiş olan Jordan, büyük bir hayran çoğunluğu için G.O.A.T. konumunda. Rose da, MJ'i G.O.A.T. olarak görenlerden biri.



G.O.A.T. tartışmasında LBJ'in dördüncü yüzüğünü kazanması halinde MJ'i geride bırakma şansı sorulduğunda, Rose şu yanıtı verdi:



"Hala üstünden atlaması gereken birkaç engeli olduğunu söyleyeceğim ve bu oyunun işleyiş şekli böyledir. Michael Jordan'ın iki ayrı three-peat'i vardı (üst üste üç şampiyonluk)! LeBron James'in kaç tane three-peat'i var? Bill Russell'ın 13 sezonda 11 şampiyonluğu var! Bunu reddedemem!



LeBron James bu ünvanı kendi dönemi için hak ediyor ve herkes kendi izlediği dönemin en iyisi olmasını istiyor. Michael Jordan kaybettiğinde, ShowTime Lakers'a, Larry Bird ve Boston Celtics'e, Bad Boys Pistons'a kaybetmişti. Bunun dışında her forma giydiğinde, takımı şampiyonluğu kazanıyordu. Ve Finaller MVP'si ödülünü de kazanıyordu. Bu, elit düzeyde bir basketbol başarısıdır.



Sonuç olarak, bu oyuncuların her ikisi de çok inanılmaz ve çok şey başardılar, bu yüzden Rushmore Dağı diye bir şey var. Çünkü bazen sadece birini seçemiyorsunuz. Ama bana göre Michael Jordan, kendisini tüm zamanların en büyük oyuncusu olarak açıkça ayırt etmiştir."



