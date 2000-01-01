Rose: "LeBron bu yıl şampiyon olamazsa, daha da olamaz"

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Los Angeles Lakers "bu sezon şampiyon olamazsa", LeBron James'in başka bir şampiyonluk kazanamayacağını iddia etti.



NBA, koronavirüs salgını ile devam eden endişeler nedeniyle 2019-20 normal sezonunu Mart ayı ortasında askıya almaya karar vermişti. O dönemde, Batı Konferansı'nın en iyi derecesi, 49-14 ile Lakers'a aitti ve bu sezon şampiyonluğu kazanmak için %18'lik bir şansa sahipti.



Rose, Lakers'ın bu sezon kazanmak için inşa edildiğini savundu:



"17. yılındaki LeBron James'e bakıyorsunuz... Onun yaşında, etrafında bir takım oluşturduğunuzda, elbette Anthony Davis asıl dayanak oluyor. Ama sonra, birdenbire kadroya daha derin bakınca, Kentavious Caldwell-Pope, Avery Bradley, Danny Green, Rajon Rondo'yu görüyorsunuz ve onların da Lakers'la uzun vadeli durumları yok. Bu yıl şampiyonluk kazanmak için oraya getirildiler.



Bu yüzden eğer bu takım oynamıyorsa, bu sezon başında sakatlandığı için Anthony Davis ve LeBron ile gerçekten uyuşmayan Kyle Kuzma'ya ne olacak?için. Diğer takımlar yükseliyor - kendi binalarındaki Clippers, muhtemelen MVP'yi kazanacak olan Giannis ile Doğu Konferansı'ndaki Bucks. Kesinlikle, LeBron'un penceresi bu. Lakers bu yıl başaramazsa, daha da başarabileceğine inanmıyorum."



James ve Lakers, KOVID-19'un başlamasından önce harika bir sezon geçiriyorlardı. Hatta, Giannis'in Bucks'ı karşısında aldıkları son galibiyetle, Lakers 2013'ten bu yana ilk kez playofflara kalmayı garantilemişti. Ve ayrıca James, kariyerinde ilk kez bir sezonda asist kralı olacaktı.



