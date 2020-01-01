Rose: "Kyrie'nin LeBron'a laf atması, 'rekabetçi bir kıskançlık'"

Eski NBA oyuncusu ve analist Jalen Rose, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e yönelik olduğu iddia edilen laf atması olayının, "rekabetçi bir kıskançlık" olduğunu söyledi.



Kyrie, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Kevin Durant ile beraber Nets'te bulunmasının, kendisini kariyerinde ilk kez artık kritik anlarda bir numaralı seçenek olmak zorunda bırakmadığını söylemiş, bu da herkesin bu ifadeleri eski takım arkadaşı LeBron James'e yönelik söylediğini düşünmesine neden olmuştu.



Rose, ESPN'in 'Get Up' isimli programında, Irving'in tartışmalı açıklaması hakkında fikirlerini sundu ve bunu "rekabetçi bir kıskançlık" olarak nitelendirdi:



"Ben buna 'rekabetçi kıskançlık' diyorum. Ve bu bana Shaq ve merhum Kobe Bryant'ın birbirinden ayrıldığı zamanı hatırlatıyor. Shaq, Miami'deki o yüzüğe gerçekten değer vermişti. Kobe, Shaq olmadan kendi yüzüklerini aldığında, o da o yüzüklere gerçekten değer vermişti, belki beraber kazandıklarından bile daha fazla. Ve KD ile gerçekleşecek olan da bu. Warriors'ı terk etmişti ve Nets ile şampiyonluk kazanırsa gerçekten kendini meşru kıldığını düşünecek. Kyrie ile de, LeBron'dan ayrıldığı için durum bu şekilde. Şimdi de Nets'te, aynı ekipteler."



Rose ayrıca, Irving'in bu açıklamasını Durant'in kendi podcastinde yapmasının kendisine göre bir tür "soyunma odası muhabbeti" hissi uyandırdığına dikkat çekti. Bu nedenle ESPN analisti, Irving'in buradaki açıklamasının esas olarak elit rekabet gücünden kaynaklandığına inandığını belirtti.



ÖNÜMÜZDEKİ YIL, LAKERS VE NETS FİNAL OYNAR!



Rose, önümüzdeki yılki Finaller'de bu iki takımın karşı karşıya gelmeleri hakkında da cesur bir tahmin yaptı:



"Ve bu yüzden önümüzdeki yıl bu kez LeBron James, Anthony Davis ve Los Angeles Lakers, NBA Finalleri'nde Brooklyn Nets ile karşı karşıya gelecek. Ve önceki durumları içinde olmadan şampiyonlukları kazanmaya çalışan bu adamlar hakkında, yine aynı konuşmayı yapacağız."



