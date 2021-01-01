Rose: "KOVID-19, gripten 10 kat daha ağır!"

New York Knicks point guardı Derrick Rose, KOVID-19 hastalığının gripten "10 kat daha" ağır olduğunu söyledi.



Şubat ayından bu yana kadro dışında olan Rose, dünyayı etkisi altına alan hastalık ile ne derecede uğraştığını şu sözlerle açıkladı:



"Bu KOVID meselesi gerçek, birçok insanın bunu göz ardı ettiğini biliyorum ama bu çok ciddi. Grip geçirmişliğim de var. Griple alakası yok.... 10 kat daha ağırdı."



32 yaşındaki oyuncu, çocukları da dahil olmak üzere aile üyelerine KOVID-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.



Knicks, Rose'u Şubat ayında Detroit Pistons'dan aldıktan sonra 7-3 serisi yakalamış, ancak kadroda kendisi yokken 3-5 serisinde kalmıştı. Rose, New York'ta oynadığı 10 maçta 12.5 sayı ve 4.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



