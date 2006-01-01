Rose, Kobe'nin 81 sayı performansıyla ilgili "en ilginç" şeyi söyledi

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı hakkında farklı bir yorum getirdi.



Eski Toronto Raptors guardı ve şu anki ESPN analisti Rose, o gece Kobe'yi savunmaya çalışan talihsiz isim olarak tarihe geçmişti.



Get Up isimli programın yakın zamandaki bölümünde Rose, şu açıklamaları yaptı:



"Bu 81 sayılık gece hakkında en inanılmaz şey: hiç trash talk yapmaması ve hiç göze çarpan iyi bir hareket yapmamasıydı."



"Kobe Bryant'ın en iyi anlarını izlediğinizde, o maçtan hiçbir anı yok. Çünkü biri size trash-talk yaparsa, ya oyundan düşürmek için yapar, ya da gerçek anlamda dövmek için. Bizi öyle tokatlıyordu ki, bugünlerde biri bir crossover yapsa ve şutu soksa, kalabalıktaki herkes tezahürat eder, iyi tepki gösterir, göğsüne vurursun, gökyüzünü gösterirsin falan. O hiçbirini yapmamıştı. Herkesin sahip olduğunu söylediği o disiplin, o maçta tam anlamıyla kendini göstermişti."



Kobe'nin Rose ve Raptors'a karşı 81 sayılık performansı (ikinci yarıda 57 sayı atmıştı) kesinlikle efsane statüsüne sahip olmasının nedenlerinden sadece biriydi.



Bryant ve Lakers, 2006'daki maçı 122-104 kazanmış, Kobe 28/46 isabetle oynamış, 6 ribaund almış, 2 asist yaparak 3 de top çalmıştı.



Kobe, geçtiğimiz Pazar günü Kaliforniya'da bir helikopter kazası geçirerek kızı Gianna ve diğer yedi yolcu ile trajik bir şekilde hayata gözlerini yummuştu.







