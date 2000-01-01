Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rose: "Kobe, bana NBA'e nasıl adapte olunacağını öğretti"

Detroit Pistons point guardı Derrick Rose, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın, kendisinin NBA'e nasıl adapte olacağını öğrenmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons point guardı Derrick Rose, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın, kendisinin NBA'e nasıl adapte olacağını öğrenmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

Rose, Bryant'ın ligde 20 yıl oynamasının sebebinin, oyununu zamana göre uyarlaması olduğunu söyledi.

NBA tarihindeki en genç MVP, Bryant'ın lige uyum sağlamasına nasıl yardımcı olduğunu ve bu yüzden hala en yüksek seviyede oynayabildiğini paylaştı:

"20 yıl oynamak için adapte olabilmeniz gerekir. Oyununuzu tamamen değiştirmeniz değil, ancak küçük nüanslarına uyum sağlamanız gerekir. Şut atmanın, yaptığınız ilk şeylerden biri olduğunu düşünebilrsiniz. Ancak şut atmanın yetenekleri arasında olmadığı adamlar da lige giriyorlar.

Yani Kobe, iş ahlakıyla, zamanla bu beceriler üzerinde gerçekten çalışabileceğinizi göstermişti. Bunu yapmasıyla, bunun bana onu yakından görme şansı verdiğini söyleyebilirim… ve aslında onun nasıl bir oyuncu olduğunu ve oyunun nasıl değiştiğine dikkat ettiğini görmemi de sağlamıştı.

Dirseğimden ameliyat olduğumdan ötürü, şut stilimi tamamen değiştirmiştim ve ligde tutunmak için, Minnesota'da %40 isabetle şut atmak zorundaydım."

Rose, 2011'de NBA MVP ödülünü kazandığından beri dört diz ameliyatı ve bir dirsek ameliyatı geçirmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal