Rose: "Kobe, bana NBA'e nasıl adapte olunacağını öğretti"

Detroit Pistons point guardı Derrick Rose, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın, kendisinin NBA'e nasıl adapte olacağını öğrenmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.



Rose, Bryant'ın ligde 20 yıl oynamasının sebebinin, oyununu zamana göre uyarlaması olduğunu söyledi.



NBA tarihindeki en genç MVP, Bryant'ın lige uyum sağlamasına nasıl yardımcı olduğunu ve bu yüzden hala en yüksek seviyede oynayabildiğini paylaştı:



"20 yıl oynamak için adapte olabilmeniz gerekir. Oyununuzu tamamen değiştirmeniz değil, ancak küçük nüanslarına uyum sağlamanız gerekir. Şut atmanın, yaptığınız ilk şeylerden biri olduğunu düşünebilrsiniz. Ancak şut atmanın yetenekleri arasında olmadığı adamlar da lige giriyorlar.



Yani Kobe, iş ahlakıyla, zamanla bu beceriler üzerinde gerçekten çalışabileceğinizi göstermişti. Bunu yapmasıyla, bunun bana onu yakından görme şansı verdiğini söyleyebilirim… ve aslında onun nasıl bir oyuncu olduğunu ve oyunun nasıl değiştiğine dikkat ettiğini görmemi de sağlamıştı.



Dirseğimden ameliyat olduğumdan ötürü, şut stilimi tamamen değiştirmiştim ve ligde tutunmak için, Minnesota'da %40 isabetle şut atmak zorundaydım."



Rose, 2011'de NBA MVP ödülünü kazandığından beri dört diz ameliyatı ve bir dirsek ameliyatı geçirmişti.



