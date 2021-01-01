Rose, Knicks'in playoff umutları için: "Sıralamaları izliyoruz!"

New York Knicks point guardı Derrick Rose, Knicks'in playoff umutlarına dair konuştu.



Yıllar sonra ilk kez, Knicks ekibi son takas tarihi ardından halen bir playoff noktasında olmayı sürdürmeyi başardı.



Knicks, ölü sezonda bazı ilginç hamleler yapmış ve başantrenör Tom Thibodeau, güçlü bir savunma kimliği oluşturmuştu. Bu rekabet gücü ve cesaret, Knicks'in küllerinden yeniden doğmasına yardımcı olmuştu ve Rose ise, ekibin şu anda bu ivmeyi bozmak istemediğini dile getirdi:



"Rahatız ama o kadar da rahat değiliz. İki veya üç maçlık bir yenilgi serisi, sizi playoffların dışına itebilir. Bu konuda dikkatli davranıyoruz. Yapmamız gereken şey, her gece kendi oyunumuzu daha hızlı ve hep beraber oynayarak, önümüze bakmak. Bu sayede kendimizi o noktada bulabiliriz. Ama sıralamaları da izliyoruz.



Kariyerimde birkaç kez playofflara kalmak için son maçı kazanmamız veya Chicago'dayken başka bir takımın son maçı kaybetmesi gerektiği durumlar içinde bulmuştum. Ve sonra Minnesota'da da, playofflara kalmak için Denver'a karşı son maçımızı kazanmamız gerekiyordu. Bu tarz durumlara düşmek istemezsiniz. Bu yüzden çıkıp işimizi halletmemiz, elimizden geldiğince iyi oynamamız ve mümkün olduğunca çok galibiyet almaya bakmamız gerekiyor."



