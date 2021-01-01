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Rose: "Knicks ile mükemmel bir konumdayım!"

New York Knicks guardı Derrick Rose, oyununun Knicks ekibi ile "kusursuz" bir uyum yakaladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks guardı Derrick Rose, oyununun Knicks ekibi ile "kusursuz" bir uyum yakaladığını söyledi.

Şubat ayında New York'ta takas edildiğinden beri her fırsatta Knicks ile oynama konusunda minnettarlığını dile getirmiş olan Rose, bu tecrübesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Takım arkadaşlarıma, istediğim şekilde oynamama izin verdikleri için minnettarım. Sahada düşünmediğimde ve yalnızca reaksiyonel oynadığımda, her zaman harika oluyor. Oynama şeklimin, oyunu herkes için kolaylaştırdığını hissediyorum. Bencil olmadığımı ve iyi bir pasör olduğumu düşünüyorum ve hızlı hücumda koştuğunuz sürece, benden topu alma şansınız yüksek oluyor. Bu yüzden mükemmel bir konumdayım."

New York'ta oynadığından beri Rose, maç başına 13.3 sayı, 2.4 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalıyor.


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