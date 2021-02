Rose: "Knicks ile bu ikinci fırsatım, heba etmemeliyim!"

New York Knicks'in yeni oyuncusu Derrick Rose, Instagram hesabında Knicks'e geri dönüşüyle ilgili bir paylaşım yaptı.



Knicks'e dönüşünün şerefine Rose, NYK formasını giymenin ne anlama geldiğini, Instagram'daki paylaşımında şu şekilde kelimelere döktü:



"Ruhani amacınız nedir? Halen hazinenizi mi arıyorsunuz?... Hayat dediğimiz bu deneyim, sizi her zaman zorlayacak... Özellikle de zanaatinizde ustalaşmaya çalışıyorsanız. Etrafınızda her zaman özel insanlar bulundurmalı ve onlara tutunmalısınız. Gereksiz duygulara takılmayın. Hikayeniz zaten yazılmış olduğu için, yolculuğunuzla ilgili sızlanmayın.



Nefret, kıskançlık ve yapay sevgi, her zaman karşınıza çıkacak. Olduğunuz yerde kalmanızı isteyenler olacak. Bunları geride bırakın ve gülümseyin, çünkü siz başlı başına bir lütufsunuz. Her şeyden önce, hayattasınız! Bir şeyleri zorlamayı bırakın ve bu güzel deneyim içinde yolunuzu bulun. Akıntıya kürek çekmeyin!



Bazı arkadaşlar bana eğer Madison Square Garden'da oynama şansı yakalarsam, bunu asla tepmemem gerektiğini söylerlerdi. Şimdi ikinci bir şansım var... heba etmemem gerekiyor. Ama ben bunun için doğmuşum. Pooh'un tersi nedir? (Hoop - basketbol oynamak) Kanımda var bu..."



Rose bu sezon %42.9 şut isabeti ile maç başına 14.2 sayı, 4.2 asist ve 1.9 ribaund ortalamaları kaydediyor.