Rose: "Kemba ilk beş başlayacak!"

New York Knicks guardı Derrick Rose, takıma geçtiğimiz yaz katılan Kemba Walker'ın Knicks'in ilk beş point guardı olacağını söyledi.



Önceki hafta Knicks koçu Tom Thibodeau bu konuda kesinlik olmadığını söylemiş olsa da, Rose takımın medya gününde kimin ilk beş başlayacağına dair düşüncesini şu şekilde aktardı:



"Kemba ilk beş başlayacak. Oyunu değiştirmek için ne gerekiyorsa o olur. Dakikalar veya oyun süresi umurumda değil. O işleri Thibs'in halledeceğini biliyorum. Ama derin bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum.



14'üncü senemdeyim. Burada olduğum için minnettarım. O bir ilk beş oyuncusu. New Yorklu olduğu için, kanıtlayacak çok şeyi var ve sahneyi o devralmalı. Bu fırsatı vermek gerekiyor. Benim işim bir pozisyon için savaşmak değil. Üstüme düşen görevi yapmak. Her şey için hazır olmam gerekiyor."



"ONUN GİBİ BİR MVP İLE OYNAMAK..."



Rose'un ilk beş başlamasını istediği için oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Walker, eski MVP'nin takımdaki varlığının, yaz döneminde Knicks ekibinin listesinde yer alan tek takım olmasının "en büyük nedenlerden biri" olduğunu belirtti:



"Bunu söylemesi çok güzel. Her zaman büyük bir D-Rose hayranı olmuşumdur. İlk beş başlayıp başlamama durumu hiç önemli değil. Kazanmak istiyorum sadece. Ve onun gibi, eskiden MVP olmuş bir adamla aynı kadroda olmak, benim için gerçekten çok özel.



Onunla kesinlikle özel bir ilişki kurmak ve liderlik etmesine yardımcı olmak çalışıyorum. Geçen yıl nasıl oynadığını ve kendisini nasıl zorladığını görmüştüm. Umarım üzerindeki baskıyı bir nebze olsun kaldırabilirim."