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Rose: "Kariyerimde Tom Brady yolunda ilerlemek istiyorum"

New York Knicks veteranı Derrick Rose, emekliliği düşünmediğini ve bu konuda NFL yıldızı Tom Brady'nin yolunda ilerlemek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks veteranı Derrick Rose, emekliliği düşünmediğini ve bu konuda NFL yıldızı Tom Brady'nin yolunda ilerlemek istediğini söyledi.

Rose, 44 yaşındaki NFL yıldızı kadar uzun süre oynama konusunda şu açıklamaları yaptı:

"Bu işi Tom Brady gibi yürütmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar uzun süre oynamak, vücuduma iyi baktığımdan emin olmak ve oynarken keyif almak istiyorum.

Oyuna etkim olması için artık her gece 30 sayı atmam gerekmiyor. Çıkıp yapmam gerekeni yaparım. Julius Randle dahil harika bir yardımcı oyuncu kadrosuna sahibim ve ilk beştekiler ile benchtekiler dahil olmak üzere herkesle harika bir ritmimiz var. Oyunun bana sunduklarına her zaman hazır olmam gerekiyor."

13. sezonunda olan Rose, bu yıl şu ana kadar maç başına 14.3 sayı, 3.0 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarına sahip.


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