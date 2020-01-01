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Rose: "Doumbouya, bana Luol Deng'i hatırlatıyor"

Detroit Pistons guardı Derrick Rose, takım arkadaşı Sekou Doumbouya'yı Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Luol Deng ile karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons guardı Derrick Rose, takım arkadaşı Sekou Doumbouya'yı Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Luol Deng ile karşılaştırdı.

Chicago'da Deng ile altı sezon beraber oynamış olan Rose, genç Fransız oyuncuyu eski takım arkadaşının daha atletik bir versiyonu olarak nitelendirdi:

"Luol Deng isimli bir adamla oynama şansım olmuştu ve Sekou bana onun daha atletik bir versiyonunu anımsatıyor."

Rose, Doumbouya'nın boş geçen uzun arada top hakimiyetini ve şutlarını geliştirdiğini de sözlerine ekledi.

Pistons, Mart ayından beri herhangi bir karşılaşmanın parçası olmamıştı.


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