Rose: "Curry'nin üçlük rekorunu, sadece Trae kırabilir!"

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin yakın zamanda kırması beklenen NBA tarihi üç sayı krallığı rekorunu gelecekte kırabilecek tek oyuncu olduğunu söyledi.



Curry, şu anda Hall of Fame oyuncu Ray Allen'ın elinde bulundurduğu üçlük rekorunu kırmaya yalnızca 10 isabet uzaklıkta.



Rose, Curry'nin rekorunu gelecekte kırabilecek bir oyuncu varsa, o oyuncunun Young olduğuna inandığını belirtti:



"Curry 4000 üçlüğe ulaşabilir. Bu, bir video oyununda kimsenin alt edemeyeceği bir rekor gibi olur. Neredeyse (John) Stockton'ın asist rekoru gibi.



Ama Big O'nun (Oscar Robertson) triple-double rekorunu kimsenin kıramayacağını düşündüğümde, Russell Westbrook çıkagelmişti. Stephen'ın kimsenin kıramayacağı o rekoru belirleyeceğini söyleyebilirim.



Ama eğer kıracak biri varsa, o da Trae Young olacaktır. 23 yaşında olduğu, dört yıldır oynadığı, sınırsız mesafeden şut atabildiği ve halihazırda maç başına 25 sayı bulan bir oyuncu olduğu için."



Young'ın kariyerinde şu anda 566 üçlük isabeti bulunuyor.



