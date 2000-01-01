Rose çıldırdı!: "LeBron, ne ara Magic Johnson'ı geçti?"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki ESPN analisti Jalen Rose, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, tüm zamanlar listesinde Magic Johnson'dan yükseğe koyulmasına oldukça şaşırdığını belirtti.



ESPN kısa süre önce tüm zamanların en iyi 74 oyuncusu listesini yayınlamıştı ve bir çok tartışma yaratmıştı.



Rose'un tepkisi, LeBron'un bir başka Laker büyüğü Magic Johnson'dan nasıl daha yüksek sıralanması üzerineydi.



ESPN'in "Get Up" programının son bölümünde Rose, LeBron'un tüm zamanların en büyük ikinci oyuncusu olarak nasıl konumlandırıldığını sorgulayarak başladı. Daha sonra James'in neden beşinci sırada yer alan Johnson'dan daha üst sıralarda yer almaması gerektiğini detaylandırdı:



"LeBron James iki numaraya nasıl sıçradı? Tüm zamanların büyüklüğü hakkında konuşmaya başladığınızda, bu oyuncuları sürekli konuşursunuz ve ben de kendi Rushmore dağımda yer alan, LeBron James'den daha fazlasını başaran, daha dominant olan dört oyuncuyu sayacağım. Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell. Bu adamların hepsinde, LeBron James'in başarmayı umduğu şeyler var. Ve son olarak da, Lakers ile bir şampiyonluk kazanma şansı olduğunu biliyorum ve eğer kazanırsa bu adamı geçecek, ama LeBron ne zaman Magic Johnson'ı geçti? Bir şey mi kaçırıyorum? 17 yılda 9 kez Finale çıktığını biliyorum… Magic 12 yılda 9 Finale çıktı! LeBron'un 3 şampiyonluğu olduğunu, Magic'in 5 tane olduğunu biliyorum. Magic, NBA'in asistlerde tüm zamanların lideridir ve basketbol tarihinde 2.06'lık tek point guard'dı. Evet, bu pozisyonun tarihindeki en iyisiydi. Bu listeyi görünce düşündüğüm şeyler bunlar."



Rose'un yanıldığı bir noktayı belirtmekte fayda var: Lakers efsanesi Magic, asistlerde tüm zamanların lideri değil, bu başarı Utah Jazz efsanesi John Stockton'a ait. Nitekim, Magic beşinci sırada yer alıyor ve Stockton'ın 5 bin asist arkasında.



