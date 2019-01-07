Rose: "Ben kendimi insanlara satmam.."

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Derrick Rose, hayranlarının kendisini Batı Konferansı guardları arasındaki All-Star hayran oyu sıralamasında ikinci sıraya yerleştirmesi konusunda konuştu.Rose'un açıklamaları şu şekildeydi:Emekli olmayı gözden geçirmesinden bir sene sonra, 30 yaşındaki Minnesota Timberwolves guardı 18.9 sayı ve 4.8 asist ortalamayla oynuyor.