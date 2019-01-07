Rose: "Ben kendimi insanlara satmam.."

Derrick Rose, hayranlarının kendisini Batı Konferansı guardları arasındaki All-Star hayran oyu sıralamasında ikinci sıraya yerleştirmesi konusunda konuştu.
Rose'un açıklamaları şu şekildeydi: "Ben kendimi insanlara satmam. Öyle biri değilim. Karakterim öyle değil. Instagram hesabım yok. Hiçbiri yok. Bir şekilde insanların aklında kalmam ve aynı insanların beni önemsemesiyle bu durum gerçekleşti."
Emekli olmayı gözden geçirmesinden bir sene sonra, 30 yaşındaki Minnesota Timberwolves guardı 18.9 sayı ve 4.8 asist ortalamayla oynuyor.