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Rose: "Artık bir şampiyonluk kazanmak istiyorum!"

Detroit Pistons veteranı Derrick Rose, kariyeri sona ermeden bir şampiyonluk kazanmanın hala nihai hedefi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons veteranı Derrick Rose, kariyeri sona ermeden bir şampiyonluk kazanmanın hala nihai hedefi olduğunu söyledi.

NBA tarihinin en genç MVP'si olan Rose, şu ifadeleri kullandı:

"Hazır oynuyorken, bir şampiyonluk kazanmak istiyorum ve bunu gerçekten istiyorum. İstediğim tüm bireysel başarıları kazandım, şimdi asıl istediğimi kazanmanın zamanı geldi."

Rose, maç başına ortalama 18.0 sayı, 2.7 ribaund ve 4.3 asist ile oynadığı 2018-19 sezonundan sonra, Detroit ile iki yıllığı 15 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Rose'un geçtiğimiz sezon oynadığı 51 maç, 2016-17 sezonunda New York Knicks ile oynadığı tek sezondan beri en çok kez forma giydiği miktardı.

Pistons için altıncı adam pozisyonunda kullanılması beklenen Rose, takımın Doğu Konferansı'nda iyi bir noktaya gelecek alacak kadar malzemesi olduğuna inandığını da ekledi:

"Detroit ile, Doğu'da olduğumuzu varsayarsak, büyük bir şansımız olduğunu hissediyorum. İki harika pivotumuz, harika bir ekibimiz var, hiç belli olmaz."


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