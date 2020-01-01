Rose'a MVP ödülü yarışında bir adet birinci sıra oyu!

New York Knicks guardı Derrick Rose'un 2020-21 sezonu MVP ödülü için bir adet birinci sıra oyu aldığı bildirildi.



Bu oy, Rose'u ilk 10 sırada Russell Westbrook, James Harden ve LeBron James gibi isimlerin arasına yerleştirmiş oldu.



Ligden yapılan açıklamada, Rose'un tek ilk sıra oyunu Twitter üzerinden gerçekleştirilen bir hayran oylamasında aldığı belirtildi. Taraftarlar, geleneksel olarak katılan 100 spor yazarının yanı sıra bir toplu oy ekleyebilme imkanına sahip.



2011 yılında Chicago Bulls'un bir üyesi olarak MVP ödülünü kazanmış olan Rose, bu sezon Knicks ve Detroit Pistons formaları giydiği 50 maçta 14.7 sayı, 4.2 asist, 2.6 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



