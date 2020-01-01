Rose: "12'inci yılımdayım, çok zor zamanlardan geçtim..."

Detroit Pistons point guardı Derrick Rose, adidas sponsorluğunda yeni yayınlanan bir videoda, basketbol kariyeri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yakın zamandaki toplumsal huzursuzluk ve eşitliği savunmak konusundaki kararlılığı hakkında konuştu.



Video, adidas'ın "Değişime Hazır" film serisinin bir parçası ve profesyonel sporcuların sahada ve saha dışında rekabet etme motivasyonuna ışık tutmayı amaçlıyor. Rose dışında kayda değer kişiler arasında Liz Cambage, P.K. Subban, J.J. Redick, John Collins ve daha fazlası yer alıyor.



Rose, videoda şu ifadeleri kullandı:



"Bu benim 12. yılım. Çok zor zamanlardan geçtim. Düşmüştüm. Bitmiştim. Ama hikayem, benden daha büyük."



"Şikago'da büyümek zordur. Bu sınırlarla savaşmaya çalışmak zordur ve ne olduğunuzu anlamak için pek çok unsurun üstesinden gelmeniz gerekir."



Rose, Englewood'da büyüyen polis vahşetini kişisel olarak hiç tecrübe etmediğini, ancak bu adaletsizlik hikayelerinin mahallesini "rahatsız ettiğini" ettiğini ekledi.



"Herkes farklıdır, ben öyle bakıyorum. Sadece açık olmaya çalışıyorum, böylece asla dışlanmıyorum ya da anlamadığım birine karşı yargılayıcı davranmıyorum. Kendinizi tanımak veya kendinizle ilgili bilgi edinmek, sürekli devam eden bir şeydir. Her gün kendim üzerinde çalışıyorum."



"KESİNLİKLE 25.000'İNCİ SAATİMDEYİM"



Bulls'daki görev süresinin aniden sona ermesine neden olan çok sayıda şiddetli diz sakatlığının ardından, eski MVP, Minnesota ve Detroit'teki performanslarıyla, sahada yeniden dirilişe öncülük etmişti:



"Bir şeyde ustalaşmanın 10.000 saat aldığını söylerler, ben kesinlikle en az 25-30.000'inci saatimdeyim."



Rose, basketbolun kendisine verdiği platform için hissettiği minnettarlığın kendisini motive ettiğini de ekledi:



"Basketbol benim için, kendimi ifade etmenin bir yolu. Benim için en önemli şey, herkesin eşit olduğundan, hepimizin aynı mentalitede olduğundan emin olmaktı... Sahip olduğum basketbol platformu, bana açıklayamayacağım bir şekilde başkalarına dokunma şansı verdi."



